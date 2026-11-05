Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya savunma ve kamu hizmetleri için 4,36 milyar euro aktardı - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya savunma ve kamu hizmetleri için 4,36 milyar euro aktardı

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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya 2026-2027 dönemine yönelik 90 milyar euroluk program kapsamında 4,36 milyar euro ödeme yaptı. Bu kaynak, ülkenin temel kamu hizmetlerinin sürmesine ve acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Avrupa Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk destek programı çerçevesinde Ukrayna'ya savunma ihtiyaçları ve kamu hizmetlerinin finansmanı için 4,36 milyar euro aktardı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri desteğini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk destek programı çerçevesinde Ukrayna'ya 4,36 milyar euro aktardı. Yapılan açıklamada, "Ödemeler Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak ve devletin ve temel kamu hizmetlerinin kesintisiz işleyişini sağlayacak. Ayrıca, önemli askeri teçhizatların tedariki yoluyla Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak" denildi. Söz konusu ödemenin 2026 yılı için kararlaştırılan makro-finansal yardımın ikinci dilimi kapsamında 3,7 miyar euro ve kredinin savunma ayağı kapsamında 658 milyon euro içerdiği belirtildi.

Komisyon ayrıca, "Sağlanan finansman, Ukrayna'nın hava savunması için İHA, füze, radar, elektronik harp sistemleri ve mühimmat tedarikini destekleyecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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