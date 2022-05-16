Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika
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BBC

Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor

16.05.2022 09:51
Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor

Avrupa Konseyi'nin yasama organı Parlamenter Meclisi, 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara'da temas ve incelemelerde bulunmak üzere iki raportörünü gönderiyor. Raportörlerin, AKPM'nin Türkiye hakkında yürüttüğü denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapması öngörülüyor. Raportörlerin, AKPM'nin Türkiye hakkında yürüttüğü denetim süreci ve Osman Kavala'nın ceza aldığı Gezi davasına ilişkin görüşmeler yapması öngörülüyor.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı bakanlar komitesi, Kavala'nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı 'ihlal prosedürü'nde ikinci aşamaya şubatta geçmişti.

Bu sebeple temaslar, ihlal süreci açısından da önem taşıyor.

PEK ÇOK KESİMLE GÖRÜŞECEKLER

BBC Türkçe'nin haberine göre Britanyalı parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevis, 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara'da olacak.

AKPM'nin Türkiye'nin denetim sürecini yürütmek için atadığı iki raportör, 25 Nisan'da sonuçlanan Gezi Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer yedi sanığa 18'er yıl hapis cezasının verilmesinin ardından ilk kez Türkiye'de temaslarda bulunacak.

AKPM tarafından araştırma ve bilgi toplama amaçlı (fact-finding mission) kapsamında Türkiye'ye gönderilen raportörlerin, Adalet Bakanlığı temsilcileri, adli merciler ve cezaevleri ile ilgili birimler, baro ve avukatlar, sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu incelemelere ilişkin ilk gözlemlerini 24 Mayıs'ta ilgili komisyona aktaracak olan gözlemciler, daha sonraki dönemde AKPM'ye raporlarını sunacak.

RESMİ ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

AKPM'nin atadığı iki raportör, düzenli aralıklarla Ankara'ya yaptıkları temaslarla denetim sürecine ilişkin atılan ve atılacak adımları ele alıyor. Aslında Howell ve Cilevis, aynı görev kapsamında 24-25 Mayıs günlerinde Ankara'da resmi temaslarda bulunacaktı ancak Kavala kararının açıklanması üzerine bu ziyaret iptal edildi. Böylece AKPM, Türkiye'nin siyasi denetimden çıkmasına ilişkin diyalog sürecini devam ettirmeyeceği mesajını vermiş oldu.

Bunun yerine raportörleri daha çok Kavala davasını incelemek üzere Türkiye'ye gönderen AKPM Başkanı Tiny Cox, iş insanına verilen cezayı 'şok edici' olarak nitelerken Bakanlar Komitesi'nin ihlal prosedürünün işlediği uyarısında bulunmuştu.

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