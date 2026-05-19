Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi

Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi
19.05.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Avrupa Ordusu'nun imkansız olduğunu vurguladı.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, "Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez. Bu kendi içinde çelişkili ve saçma olur" dedi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus G. Grynkewich ve NATO'nun dönüşümden sorumlu Müttefik Komutanı Amiral Pierre Vandier ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Dragone, NATO üyesi ülkelerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi önemli bir ölçüde hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

NATO dahilinde "daha adil bir yük paylaşımına" ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dragone, NATO'nun askeri liderliğinin temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi liderler tarafından verilen sözlerin "somut sonuçlara" dönüşmesini ve gerekli kabiliyetlerin teslimatının hızlandırılmasını beklediğini söyledi.

Avrupa'nın savunma sanayisine sert eleştiri

Avrupa savunma sanayisine sert eleştiriler getiren Dragone, "Caydırıcılık ve savunmamız için gereken tüm kabiliyetlerin teslimat ve ikmal hızının dramatik biçimde artırılması ve iyileştirilmesi gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Doğrudan silah üreticilerine seslenen Amiral Dragone, "Sizi şiddetle savunma sanayii üretimini hızlandırmaya ve iş modellerini bu zorunluluğa uyarlamaya çağırıyorum. Artık parçalanmışlık yeter" ifadelerini kullandı.

"Savaşta değiliz ama barışta da değiliz"

Amiral Dragone, Avrupa'daki güvenlik durumunun son derece gergin olmaya devam ettiğini de belirtti. Dragone, "Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez"

Basın toplantısında Avrupa'nın NATO olmadan ortak bir Avrupa ordusu kurması ihtimaline dair bir soru alan Amiral Dragone, "Bence burada bir tür yanlış anlama söz konusu. Birincisi tek bir ordu seti, ikincisi de egemenlik konusu. Her ulus yalnızca tek bir orduya sahip. Bunlar ulusun tek ordusu ve kuvvet sağlayıcısıdır" dedi.

Dragone, "Bu nedenle Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez. Bu kendi içinde çelişkili ve saçma olur. Çünkü NATO'nun bir ordusu yok. ve ayrıca, her bir ulus, kendi ordusunun egemenliğini elinde tutar. Yani ne yapacağına karar veren onlardır. ve nihayetinde bize, yani NATO'ya bir kuvvet sağlayıcısı olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyi sağlıyorlar. Bu nedenle Avrupa Birliği'ni NATO'nun Avrupa sütunu olarak görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bir askeri faaliyet yürütmesi durumunda yine NATO'nun sahip olduğu aynı ordu setini kullanacağına dikkat çeken Dragone, "Bu yüzden, NATO'nun Avrupa kolonu, sütunu hakkında konuşmamız gerekiyor. Temel mesele bu" dedi.

NATO'nun Avrupa'daki en üst düzey komutanı Alexus G. Grynkewich, basın toplantısında gelecekte daha fazla ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap verdi. Grynkewich, "İttifakın Avrupa sütunu güçlendikçe bu, ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmasına ve kendisini müttefiklerin henüz sağlayamadığı kabiliyetleri sunmakla sınırlandırmasına imkan tanıyor" dedi.

Orgeneral Grynkewich, "Dolayısıyla müttefikler kendi kapasitelerini geliştirdikçe, zaman içinde ABD güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını beklemeliyiz" ifadelerini kullandı. Grynkewich, bunun birkaç yıl sürecek bir süreç olduğunu ve Avrupa ülkelerinin Lahey'de verdikleri harcama taahhütlerini yerine getirmeleri ve kabiliyet hedeflerine ulaşmaları ölçüsünde değişiklik gösterebileceğini ifade etti.

Açıklamaları sırasında Grynkewich, ABD'nin Avrupa'dan çekeceği asker sayısı konusunda ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce açıklandığı şekilde bu sayının 5 bin asker olacağını teyit etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.