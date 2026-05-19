Avrupa Ordusu İhtimali Reddedildi

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, "Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez. Bu kendi içinde çelişkili ve saçma olur" dedi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus G. Grynkewich ve NATO'nun dönüşümden sorumlu Müttefik Komutanı Amiral Pierre Vandier ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Dragone, NATO üyesi ülkelerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi önemli bir ölçüde hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

NATO dahilinde "daha adil bir yük paylaşımına" ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dragone, NATO'nun askeri liderliğinin temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde siyasi liderler tarafından verilen sözlerin "somut sonuçlara" dönüşmesini ve gerekli kabiliyetlerin teslimatının hızlandırılmasını beklediğini söyledi.

Avrupa'nın savunma sanayisine sert eleştiri

Avrupa savunma sanayisine sert eleştiriler getiren Dragone, "Caydırıcılık ve savunmamız için gereken tüm kabiliyetlerin teslimat ve ikmal hızının dramatik biçimde artırılması ve iyileştirilmesi gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Doğrudan silah üreticilerine seslenen Amiral Dragone, "Sizi şiddetle savunma sanayii üretimini hızlandırmaya ve iş modellerini bu zorunluluğa uyarlamaya çağırıyorum. Artık parçalanmışlık yeter" ifadelerini kullandı.

"Savaşta değiliz ama barışta da değiliz"

Amiral Dragone, Avrupa'daki güvenlik durumunun son derece gergin olmaya devam ettiğini de belirtti. Dragone, "Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez"

Basın toplantısında Avrupa'nın NATO olmadan ortak bir Avrupa ordusu kurması ihtimaline dair bir soru alan Amiral Dragone, "Bence burada bir tür yanlış anlama söz konusu. Birincisi tek bir ordu seti, ikincisi de egemenlik konusu. Her ulus yalnızca tek bir orduya sahip. Bunlar ulusun tek ordusu ve kuvvet sağlayıcısıdır" dedi.

Dragone, "Bu nedenle Avrupa Ordusu diye bir şey düşünülemez. Bu kendi içinde çelişkili ve saçma olur. Çünkü NATO'nun bir ordusu yok. ve ayrıca, her bir ulus, kendi ordusunun egemenliğini elinde tutar. Yani ne yapacağına karar veren onlardır. ve nihayetinde bize, yani NATO'ya bir kuvvet sağlayıcısı olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyi sağlıyorlar. Bu nedenle Avrupa Birliği'ni NATO'nun Avrupa sütunu olarak görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bir askeri faaliyet yürütmesi durumunda yine NATO'nun sahip olduğu aynı ordu setini kullanacağına dikkat çeken Dragone, "Bu yüzden, NATO'nun Avrupa kolonu, sütunu hakkında konuşmamız gerekiyor. Temel mesele bu" dedi.

NATO'nun Avrupa'daki en üst düzey komutanı Alexus G. Grynkewich, basın toplantısında gelecekte daha fazla ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap verdi. Grynkewich, "İttifakın Avrupa sütunu güçlendikçe bu, ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmasına ve kendisini müttefiklerin henüz sağlayamadığı kabiliyetleri sunmakla sınırlandırmasına imkan tanıyor" dedi.

Orgeneral Grynkewich, "Dolayısıyla müttefikler kendi kapasitelerini geliştirdikçe, zaman içinde ABD güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını beklemeliyiz" ifadelerini kullandı. Grynkewich, bunun birkaç yıl sürecek bir süreç olduğunu ve Avrupa ülkelerinin Lahey'de verdikleri harcama taahhütlerini yerine getirmeleri ve kabiliyet hedeflerine ulaşmaları ölçüsünde değişiklik gösterebileceğini ifade etti.

Açıklamaları sırasında Grynkewich, ABD'nin Avrupa'dan çekeceği asker sayısı konusunda ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce açıklandığı şekilde bu sayının 5 bin asker olacağını teyit etti. - BRÜKSEL