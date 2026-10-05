Avusturya'da Babler ayrılacak, başbakan yardımcılığına Marterbauer geçecek - Son Dakika
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Avusturya'da Babler ayrılacak, başbakan yardımcılığına Marterbauer geçecek

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Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andreas Babler, gelecek yıl başında iki görevinden de ayrılacağını açıkladı. Babler, yerine başbakan yardımcılığı görevini kanser tedavisi gören Maliye Bakanı Markus Marterbauer'in üstleneceğini söyledi.

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Andreas Babler, gelecek yıl başında görevlerinden ayrılacağını açıkladı. Babler'in yerine başbakan yardımcılığı görevini, kanser tedavisi gören Maliye Bakanı Markus Marterbauer'in üstlenmesi bekleniyor.

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andreas Babler, gelecek yıl başında iki görevinden de ayrılacağını duyurdu. Avusturya'nın üç partili koalisyon hükümetinde ikinci konumda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Babler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada parti yönetiminin bugün konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Babler, yaklaşık 4 saat süren görüşme sonucunda bu adımı gönüllü olarak attığını belirterek, görevden ayrılmasının parti birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Babler, gelecek yıl kendisinin görevden ayrılmasının ardından şu an kanser tedavisi gören Avusturya Maliye Bakanı Markus Marterbauer'in başbakan yardımcılığı görevini üstleneceğini kaydetti. Marterbauer'in talebi doğrultusunda bakan olarak görevde kalmaya devam edebileceğini söyleyen Babler, bunun hükümetin çalışmalarının istikrarlı şekilde devam etmesi anlamına geldiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı, koalisyon ortaklarının da söz konusu "düzenli sürece" ilişkin bilgilendirildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Başbakan YardımcısıKanser TedavisiAvusturyaPolitikaMaliyeDünyaSon Dakika

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