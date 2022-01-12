Üye Girişi
Aydemir: 'Bin beter olsunlar' - Son Dakika

Aydemir: 'Bin beter olsunlar'

12.01.2022 12:40
Aydemir: 'Bin beter olsunlar'

HDP Milletvekili Semra Güzel'in birlikte fotoğraf verdiği teröristin iki asker ve bir korucuyu şehit ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu terörist, iblis cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar.

HDP Milletvekili Semra Güzel'in birlikte fotoğraf verdiği teröristin iki asker ve bir korucuyu şehit ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu terörist, iblis cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar." kaydını düştü.

Aydemir basın toplantısı düzenledi

AK Parti Gurubu Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ülke gündemini değerlendirdi. Akdeniz'de yaşanan deprem dolayısıyla bölgede yaşayanlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Milletvekili Aydemir, elim bir kaza sonucunda yaşamını yitiren Milli Futbolcu Ahmet Çalık'a rahmet, ailesi, GS ve Konyaspor Kulüpleri ve Türkiye Spor camiasına başsağlığı diledi.

Aydemir teröristlere destek verenleri lanetledi

DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan hakkındaki casusluk iddialarına değinen Milletvekili Aydemir, Gürcan'ın görüşüyordum dediği gazetecilerin kim olduğunu sorarak, 'Hangi gazeteciler bunlar? Neyi görüşmüşler' sualini yöneltti.

Enerji tasarrufu

Milletvekili Aydemir'in basın toplantısının konularından birisini de enerji tasarrufu oluşturdu. Küresel boyutta enerji temini maliyetlerinin yükseldiğini, bazı Avrupa ülkelerinde fabrikaların 3 gün çalışır hale geldiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğunun ortaya çıktığını anımsattı.

'Teröristle fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsun'

Teröristin, iki asker ile bir korucuyu şehit ettiğini söyleyen Aydemir, "Malum milletvekilinin silahla poz verdiği o vicdansız, kitapsız, millet düşmanı teröristin kurşunlarıyla şehit olmuşlar. Onları rahmetle anıyorum. Bu kadın milletvekili o silahla resim çekilirken o silahtan çıkan kurşunlar kaç kişinin hayatına mal olmuştur. Bakın ortaya çıktı. Bu terörist cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

'İnsanların aklı ile oynamayın bari'

Konuya ilişkin olarak muhalefetçe yapılan açıklamaları eleştiren Aydemir, "İnsanların aklı ile oynamayın bari." ifadesini kullandı. Teröristin yaptığı eylemlerden yanındakilerin de sorumlu olduğunu söyleyen Aydemir, "O silahtan çıkan her kurşun kime yönelmişse yönelten o terörist olsa bile onunla beraber kol kola giren, fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır." diye konuştu.

'Neyi görüşmüşler?'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki casusluk iddialarına da değinen Aydemir, Gürcan'ın bazı gazetecilerle görüştüğünü ifade ederek, "Hangi gazeteciler bu casusla görüşmüşler? Neyi görüşmüşler?" sorusunu yöneltti.

Aydemir küresel oyunlara dikkat çekti

Türkiye'nin terörle ciddi ve tarihi bir mücadele verdiği, gerçekleştirilen operasyonlarla hainlerin hak ettikleri karşılığı bulduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ABD başta olarak bazı batı ülkelerinde Türkiye'yi sosyoekonomik kayıtta çöküntüye uğratmak niyetiyle sinsi çalışmalar yürütüldüğü, raporlar icat edilerek baskı oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek, teröristlerle fotoğraf verenlerin bu hain oyunun bir parçası olduğunu aktardı. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Terörist, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Bin beter olsunlar' - Son Dakika


Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler         
12:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz         
12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19

Son Dakika Haberleri
12:58 Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler
12:47 Erdoğan açıkladı! Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı
12:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz
12:38 İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
12:15 Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale
12:13 Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı
11:51 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
11:49 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 13:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Aydemir: 'Bin beter olsunlar' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement