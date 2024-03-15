Demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Aydın'da 22 aday Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele ederken, ilde en çok konuşulan iki aday Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile Çerçioğlu karşısına 3 defa rakip olarak çıkan Mustafa Savaş oldu.
SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun oy oranının yüzde 50.9, rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'ın oy oranının ise yüzde 32,6 olduğunu açıkladı.
Yerel seçimlere iki hafta kala Aydın'da her geçen gün heyecan artarken, ilde en çok merak edilen seçim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olarak görülüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş arasında geçmesi beklenen seçimler öncesinde anket şirketlerinin açıkladığı sonuçlar siyasetin ilk gündem maddesi haline geldi.
Araştırma şirketinin ilk açıkladığı anketlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun farkı her geçen açtığı ilerisürülerek, önceki gün yapılan son anket sonuçlarına göre bu farkın yüzde 18 olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada da gündem olan anket sonuçları, AK Parti tarafından 'Şişirme ve algı' olarak değerlendiridi. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını, "Özlem Çerçioğlu'nun oy oranını yüzde 50.9, en yakın rakibi Mustafa Savaş'ın oy oranını yüzde 32.6" olarak açıkladı.
Dikkat çeken açıklama sonrası Özlem Çerçiğlu tarafları sosyal medya hesaplarında programı paylaşırken, Mustafa Savaş tarafları ise açıklanan bu anket sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak 'Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına' yönelik 21 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında farklı suçlara karışan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 21 ilde eş zamanlı olarak 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yakalanan şüpheliler arasında elektrikli bisiklet satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlar, sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlar ve çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yapanlar bulunuyor.
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Rusya'da 15-17 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde Vladimir Putin'in zaferi bekleniyor. Kremlin, seçimin yüksek katılım ve destekle sonuçlanmasını hedefliyor. Seçim sonucu, Putin'in meşruiyetini ve popülerliğini gösterecek. Ancak düşük katılım, Putin'e olan desteğin zayıfladığına işaret edebilir ve devletin kontrolünün daha da sıkılaşmasına neden olabilir.
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