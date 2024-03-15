Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor - Son Dakika
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Politika

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

Aydın\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

15.03.2024 08:03  Güncelleme: 08:09
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Demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Aydın'da 22 aday Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele ederken, ilde en çok konuşulan iki aday Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile Çerçioğlu karşısına 3 defa rakip olarak çıkan Mustafa Savaş oldu.

SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun oy oranının yüzde 50.9, rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'ın oy oranının ise yüzde 32,6 olduğunu açıkladı.

Yerel seçimlere iki hafta kala Aydın'da her geçen gün heyecan artarken, ilde en çok merak edilen seçim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olarak görülüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş arasında geçmesi beklenen seçimler öncesinde anket şirketlerinin açıkladığı sonuçlar siyasetin ilk gündem maddesi haline geldi.

Araştırma şirketinin ilk açıkladığı anketlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun farkı her geçen açtığı ilerisürülerek, önceki gün yapılan son anket sonuçlarına göre bu farkın yüzde 18 olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada da gündem olan anket sonuçları, AK Parti tarafından 'Şişirme ve algı' olarak değerlendiridi. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını, "Özlem Çerçioğlu'nun oy oranını yüzde 50.9, en yakın rakibi Mustafa Savaş'ın oy oranını yüzde 32.6" olarak açıkladı.

Dikkat çeken açıklama sonrası Özlem Çerçiğlu tarafları sosyal medya hesaplarında programı paylaşırken, Mustafa Savaş tarafları ise açıklanan bu anket sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor - Son Dakika

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