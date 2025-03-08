Aydın Milletvekilleri 'Birlik Yemeği'nde Buluştu - Son Dakika
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Politika

Aydın Milletvekilleri 'Birlik Yemeği'nde Buluştu

Aydın Milletvekilleri \'Birlik Yemeği\'nde Buluştu

Aydın'da basına kapalı düzenlenen 'Birlik Yemeği' ile milletvekilleri lobiyi güçlendirme kararı aldı.

08.03.2025 14:38
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Aydın'da yaklaşık 10 yıldan bu yana hiçbir etkinlik ve programda yan yana gelemeyen Aydın'ın Milletvekilleri basına kapalı olarak düzenlenen 'Birlik Yemeği' programında bir eksikle aynı karede fotoğraf verebildi. İçeriği sır gibi gizli tutulan yemek ile ilgili yapılan açıklamada toplantı sonucu Aydın lobisini güçlendirme kararı alındığı belirtildi.

Aydın Ticaret Odası'nda 4 saat süren yemek sonrası vekillerin birbirleri ile sarılıp vedalaşmaları dikkatlerden kaçmazken, toplantı sonrası servis edilen fotoğrafta Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın çevresinde CHP'li Vekil Hüseyin Yıldız dışında tüm vekillerin yer aldığı görüldü.

Aydın'da kamuoyunu günlerdir meşgul eden ve basına kapalı olacağı duyurulan yemek sonunda 2 fotoğraf karesi ile yapılan paylaşımda "Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası'nın daveti üzerine Aydın Birlik Toplantısı; Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat, Aydın Milletvekilleri; Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, Ömer Karakaş'ın katılımı ile gerçekleşmiş olup, Aydın'la ilgili konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Toplantıda, Aydın'ın menfaatine olan tüm konularda birlik ve beraberlik içerisinde Aydın lobisini güçlendirme kararlılığı vurgulanmıştır. Bu tespitten hareketle, toplantıda ortaklaşan görüşlerin eşgüdümlü bir çalışma içinde ele alınmasının faydasına işaret edilmiş, Aydınla ilgili konuların detaylı olarak değerlendirileceği ikinci toplantının Nisan Ayı içerisinde Aydın Ticaret Borsası'nda yapılması kararlaştırılmıştır. Aydın kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş imzası ile yapılan açıklamada toplantıya ilişkin herhangi bir detay verilmedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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