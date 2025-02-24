Aytun Çıray, AK Parti MYK\'sına giren isim üzerinden Akşener\'i hedef aldı

Politika

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar, dün gerçekleştirilen kongre sonrası AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) girdi.

AYTUN ÇIRAY AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

Kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar'ın sahibi olan Faruk Acar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilince, eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray bu gelişme üzerinden Meral Akşener'i eleştirdi.

"PROJE İYİ PARTİ'YE BÜYÜK OY KAYBETTİRDİ"

Acar'ın 2021'de İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' temalı reklam kampanyasını hatırlatan Çıray, 'hançer' göndermesi yaptı; "Ömer'in yolu' AKP'ye çıktı. O proje @iyiparti'ye büyük oy kaybettirdi. Hazırlayan Sn Akşener'in danışmanı, bugün AKP MKYK'sına girdi.

"SADECE KEMAL BEY DEĞİL HEPİMİZ HANÇERLENDİK"

Yani.. Sadece Kemal Bey değil hepimiz hançerlendik galiba. @herkesicinCHP'li dostlar kazanmamız için.. Oralardaki eli hançerlilere dikkat!"