Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı - Son Dakika
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Politika

Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

Aytun Çıray, AK Parti MYK\'sına giren isim üzerinden Akşener\'i hedef aldı

İYİ Parti'den istifa eden kurucu genel sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar'ın AK Parti MYK'sına girmesine tepki gösterdi. Acar'ı 2021'de İYİ Parti için hazırladığı reklam kampanyası üzerinden eleştiren Çıray "Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı. Eli hançerlilere dikkat" dedi.

24.02.2025 08:31
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İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar, dün gerçekleştirilen kongre sonrası AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) girdi.

AYTUN ÇIRAY AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

Kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar'ın sahibi olan Faruk Acar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilince, eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray bu gelişme üzerinden Meral Akşener'i eleştirdi.

"PROJE İYİ PARTİ'YE BÜYÜK OY KAYBETTİRDİ"

Acar'ın 2021'de İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' temalı reklam kampanyasını hatırlatan Çıray, 'hançer' göndermesi yaptı; "Ömer'in yolu' AKP'ye çıktı. O proje @iyiparti'ye büyük oy kaybettirdi. Hazırlayan Sn Akşener'in danışmanı, bugün AKP MKYK'sına girdi.

"SADECE KEMAL BEY DEĞİL HEPİMİZ HANÇERLENDİK"

Yani.. Sadece Kemal Bey değil hepimiz hançerlendik galiba. @herkesicinCHP'li dostlar kazanmamız için.. Oralardaki eli hançerlilere dikkat!"

Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

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Son Dakika Politika Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı - Son Dakika
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