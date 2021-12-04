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Azerbaycan: "Azerbaycan-Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık" - Son Dakika

Azerbaycan: "Azerbaycan-Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık"

04.12.2021 14:12
Azerbaycan: "Azerbaycan-Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Ermeni parlamenterlerin Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarına yasa dışı ziyareti hakkında bilgiler paylaşıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Ermeni parlamenterlerin Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarına yasa dışı ziyareti hakkında bilgiler paylaşıldı. Ermenistan'ın bu provokasyonuna yanıt olarak iki ülkenin bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 2-3 Aralık'ta AGİT Bakanlar Konseyi'nin 28. Toplantısı kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde bir araya gelmesinin planlandığı açıklanmıştı. Stockholm'deki görüşmenin bilinmeyen nedenden dolayı gerçekleştirilmemesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, açıklama yaptı. AGİT Bakanlar Konseyi'nin toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un katıldığını hatırlatan Abdullayeva, "Görüşmeden önce Minsk Grubu eş başkanları, Azerbaycan ve Ermenistan bakanlarının bir sonraki toplantısının Stockholm'de yapılmasını teklif ettiler. Azerbaycan her zaman diyaloğun destekçisi olmuştur. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, daha önce New York, Minsk ve Paris'teki toplantılarda, çatışma sonrası dönemde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda Azerbaycan'ın tutumunu Ermenistan'a aktardı" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın tutumu bölgedeki barışı tesis etme çabalarını baltalıyor"

Dün gerçekleştirilen toplantıdan birkaç saat önce Ermeni tarafının bir provokasyon yaptığını açıklayan Abdullayeva, "Ermeni parlamenterlerin Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarına yasa dışı ziyareti hakkında bilgiler paylaşıldı. Ermenistan'ın bu provokasyonuna yanıt olarak iki ülkenin bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık. Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için attığı adımlara rağmen Ermenistan askeri-politik provokasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan'ın tutumu bölgedeki barışı tesis etme çabalarını baltalıyor" dedi. - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Stockholm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan: 'Azerbaycan-Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan: "Azerbaycan-Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık" - Son Dakika
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