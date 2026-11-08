Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, birliğin sarsılmaz olduğunu vurguladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, birliğin ve kardeşliğin sarsılmaz olduğunu belirterek bunu sarsmak isteyenlerin niyetlerine ulaşamayacağını söyledi. Aliyev, hiç kimsenin araya girmesine izin vermeyeceklerini de ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."
Kaynak: İHA
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