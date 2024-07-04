Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ŞİÖ Zirvesi'nde konuştu

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yıllık taşıma kapasitesini 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Aliyev zirvenin Genişletilmiş Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın bölgedeki rolü ve uluslararası işbirliğine verdiği önemi vurguladı.

Azerbaycan'ın orta koridordaki rolü

Aliyev, yapılan yatırımlar sayesinde Azerbaycan'ın bölgede ulaşım ve lojistik merkezlerinden birine çevrildiğini vurgulayarak, "Orta Koridor'un bir parçası olan Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun yıllık taşıma kapasitesini 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkardı. Orta Koridor'un dijitalleştirilmesini sağlamak için ortak ülkelerle çalışıyoruz. Ayrıca, Azerbaycan, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yıllık taşıma kapasitesini 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir" dedi.

Azerbaycan'ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun gelişiminde de önemli bir rol oynamakta olduğunu belirten Aliyev, "Bu koridorun Azerbaycan segmentindeki demir yolu ile kara yolu altyapısı hazır ve başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Şu anda, demiryolu taşımacılığının hacmini 15 milyon tona ve gerekirse daha sonra 30 milyon tona çıkarma üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan toprak egemenliğini başarıyla sağladı

Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerine de değinen Aliyev, "Eylül 2023'te Azerbaycan, uluslararası olarak tanınmış toprakları üzerinde tam egemenliğini yeniden sağlamış ve böylece uluslararası hukuku ile adaleti yeniden tesis etti. Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıllık işgaline son vermiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30 yıldır kağıt üzerinde kalan 4 kararını askeri-politik yollarla uygulamıştır" ifadelerini kullandı.

COP29 gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsat

Aliyev, Azerbaycan'ın çok taraflılığı aktif olarak desteklediğini vurgulayarak, " Azerbaycan 2019-2023 yıllarında başarıyla başkanlık ettiği Bağlantısızlar Hareketi'nin küresel arenadaki nüfuzunu ve gücünü başarıyla artırdı. Bu dönemde Azerbaycan, Hareket'in kurumsal gelişimine katkıda bulundu. Üye devletlerin desteğiyle başarılı bir şekilde hareketin parlamento ağını, Gençlik Teşkilatı'nı kurduk. Ayrıca Kadın Platformu'nun da temellerini attı" diye konuştu.

Ayrıca bu yıl COP29 kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü kurmaya çalışacağını belirten Aliyev, "Bakü'de gerçekleştirilecek olan COP29 çerçevesinde Azerbaycan, gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarını gözeten bir anlaşma sağlamak için çaba gösterecek" dedi. - BAKÜ