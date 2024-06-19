Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Fransa'nın Ermenistan'a silah satmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Fransa'nın Ermenistan'a silah satmasına tepki gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki göstererek, Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmadıklarını ve bu zararlı bir politika olduğunu belirtti. Haciyev, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine tehdit olduğunu ifade etti.

19.06.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki göstererek, "Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz, bu zararlı bir politikadır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, "COP29'a Giden Yol: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek" konulu konferansa katıldı. Hacıyev, Fransa'nın son dönemde Ermenistan'ı silahlandırması politikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, "Bu, Kafkasya'daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa'nın askerileştirme politikası, Ermenistan'daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır" ifadelerini kullandı. Hacıyev, "Ermenistan'a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır. Ermenistan Güney Kafkasya'yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz" dedi.

Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ile Caesar topçu sisteminin satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

Caesar topçu sistemleri, Fransız savunma sanayi şirketi Nexter tarafından üretiliyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güney Kafkasya, Ermenistan, Azerbaycan, Kafkasya, Fransa, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Fransa'nın Ermenistan'a silah satmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:57 Reuters raporuyla tescillendi Türkiye Haberler.com’a güveniyor ve tercih ediyor Reuters raporuyla tescillendi! Türkiye Haberler.com'a güveniyor ve tercih ediyor
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:26:07. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Fransa'nın Ermenistan'a silah satmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement