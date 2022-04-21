Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi - Son Dakika
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Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi

21.04.2022 09:46
Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi

Sahurda öğrenci evinde mutfağa girerek hünerlerini sergileyen AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, pişirdiği menemen ile gençlerden tam not aldı.

Sahurda öğrenci evinde mutfağa girerek hünerlerini sergileyen AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, pişirdiği menemen ile gençlerden tam not aldı.

İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, sahurda üniversite öğrencilerinin evlerine konuk olmaya devam ediyorlar. Gençlik kolları üyeleri son olarak gelen davet üzerine Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerinin konuğu oldu. İl Başkanı Bağatar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya da etkinliğe katılarak gençlerle sahur yaptı.

Öğrencilerle sohbet eden Bağatar, ardından mutfağa girerek menemen pişirdi. Gençler İl Başkanı tarafından hazırlanan menemeni afiyetle yedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, sahur bereketini öğrencilerle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yalova için sahur vakti. Öğrenci evi için muhabbet vakti. İl Başkanımız bize elleriyle menemen hazırladı. Menemene bizden tam puan" dedi.

Bağatar ise hoş sohbet içinde sahur yaptıkları öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi. - YALOVA

Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi
Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi
Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi
Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi

YORUMLAR
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Hukuk Fakültesi, AK Parti, gençlik, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağatar, sahurda konuk olduğu öğrenci evinde menemen pişirdi - Son Dakika


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