Bağcılar'da 40 yıllık muhtarlığı törenle devretti
İSTANBUL - Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Atik Yağmur, yerel seçimlerinin ardından 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı devir teslim töreni renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından 40 yıldır muhtar olarak görev yapan 87 yaşındaki Atik Yağmur, düzenlenen törenle görevi Engin Kılıç'a devretti. Güneşli Mahallesi Muhtarlık binasında yapılan törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni muhtar Engin Kılıç, eski muhtar Atik Yağmur, azalar ve mahalleli katıldı. 45 bin 518 nüfuslu mahallede 40 yıldır muhtarlık yapan Yağmur, mutlu olduğunu söyledi.
Renkli anlara sahne olan devir teslim töreninde Yağmur, "Çok mutluyum, böyle mutluluk herkese nasip olmaz. Başkanımız hiç yalnız bırakmadı, her zaman yanımızdaydı. Mahalleden hep bilgisi vardı. İnşallah o da kırk sene belediye başkanlığı yapar. Kendisini teşekkür ederim" diye konuştu.
Daha sonra konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Atik amcanın devir teslim törenindeyiz. Aslında muhtarlık demokrasinin temel yapı taşıdır. Özellikle vatandaşla olan diyaloğun sandığa yansıdığı bir alandır. Burada siyasi partilerin şemsiyesi aslında girmiyorsunuz. Direkt kendi şahsi ilişkilerinize, vatandaşla olan bireysel bağınızla seçiliyorsunuz. Atik amca da girdiği her seçimde 40 yıllık süreçte kazanmış. Rakipler gelmiş. Rakibi olduğu zaman da açıktan ona oy atmış birisi. Vatandaşın mahallenin gönlüne girmiş en güzeli de aslında, kendi isteğiyle bıraktı. Son seçimde bir rakip adaya kaybetmeden demokrasiyi de güzel bir şekilde nihayete erdirmiş. Mahalleye olan sevgisi ve saygısıyla onur duydum. İzin kullanmaya birisi, devamlı burada vatandaşın sıkıntılarıyla ilgilenen bir duruş söz konusu. Cep telefonu kullanmazdı mesela. Kendisine sabit telefondan ulaştırdık. Engin Bey de, yeni muhtarımız. Çok eskiden beri tanıdığımız ve dost bildiğimiz birisi. İnşallah Atik amcayı aratmayacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan devir teslim töreninde yeni muhtarın aldığı mazbata ile birlikte toplu fotoğraf çekildi.
Son Dakika › Politika › Bağcılar'da 40 yıllık muhtarlığı törenle devretti - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Mazbatasını dün alan Memiş, Bayburt Belediyesinde düzenlenen programın ardından Hükmü Pekmezci'den görevi devraldı. Memiş, görev süresince yaptığı hizmetler dolayısıyla Pekmezci'ye teşekkür etti ve Bayburtlulara hizmet etme yarışı içerisinde olacağını belirtti.
Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini açıkladı. Ankara, bu duruma karşı yeni tedbirler alacağını duyurdu. Fidan, yardımın Ürdün makamlarından izin alındıktan sonra İsrail'e iletilmesine rağmen ret cevabı aldıklarını belirtti. İsrail ateşkes ilan edene kadar tedbirlerin devam edeceği mesajını verdi. ABD, Mart ayı başında ilk kez Gazze'ye havadan yardım bırakmıştı. Almanya ve Fransa da Gazze'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alıyor.
MHP'den aday olduğu seçimlerde Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut, mazbatasını aldı. Bulut, vatandaşlara teşekkür ederek göreve başladığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?