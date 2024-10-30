Bağımsız Milletvekili Dikbayır, PKK'nın dış güçlerin aparatı olduğunu söyledi

Politika

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, terör örgütü PKK'nın amacı belli olan dış güçlerin aparatı olduğunu söyledi.

Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerin ağzında "barış" söyleminin olduğunu belirtti.

Devletin terörle ilgili gerekeni yapmaya devam ettiğini vurgulayan Dikbayır, Kürt vatandaşlarla sorunlarının olmadığını ifade etti.

"Kürt vatandaşlarımızla aramıza girmeye çalışanlara cevabımız şudur; buna inanmayanlar, Çanakkale Şehitliği'ne gitsin, oradaki mezar taşlarına baksın." diyen Dikbayır, şöyle devam etti:

" Abdullah Öcalan, 25 yıldır zindanda olan zavallı bir insandır. Bizim Abdullah Öcalan'dan medet umma gibi şansımız da lüksümüz de yoktur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, hemen hemen bizim düşündüklerimizi söyledi, kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak millet olarak kendisinden şunları duymak istiyoruz; Abdullah Öcalan içeriden çıkarılacak mı, Meclise getirilecek mi? Abdullah Öcalan'la masaya oturulacak mı? Biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunların cevabını bekliyoruz."

Dikbayır, PKK'nın amacı belli olan dış güçlerin aparatı olduğunu dile getirdi.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki casusluk düzenlemesini eleştiren Dikbayır, bu düzenlemeye karşı çıktığını bildirdi.