Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

06.05.2022 15:13
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın AK partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, talimatları verdi.

Diyarbakır'ın AK partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, talimatları verdi.

Bayram sonrası ilk halk buluşmasını 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi'nde gerçekleştiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla buluştu. Başkan Beyoğlu, vatandaşlara bir yandan belediyenin hizmetlerine ilişkin memnuniyetlerini sordu, diğer yandan da kendisine iletilen sorunların kısa zamanda çözümü için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Sahada en iyi hakemin halk olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, "Bazen bizim göremediklerimizi halkımız daha iyi görebiliyor. Biz de buralara gelince hem istişare ediyoruz, hem kendi gözlemlerimizle de tespitlerde bulunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement