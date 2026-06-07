Bağtaşı'nda AK Parti Adayı Kazandı - Son Dakika
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Bağtaşı'nda AK Parti Adayı Kazandı

07.06.2026 20:37
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Bağtaşı beldesinde yapılan ara seçimde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, 722 oyla belediye başkanı seçildi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Bağtaşı beldesinde belediye başkanını belirlemek için 4 sandıkta 1206 seçmen oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 722 oy alan AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ kazandı.

Yapılan seçimde, CHP'nin adayı 19, Yeniden Refah Partisi'nin adayı 13 oy aldı.

YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Mustafa Karadağ, 3. Sayfa, Politika, AK Parti, Bağtaşı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bağtaşı'nda AK Parti Adayı Kazandı - Son Dakika

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