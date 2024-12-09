Bahçeli'den Bakırhan'a Destek

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MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı. MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.