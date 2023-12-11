Bahçeli\'den \'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı\' sorusuna cevap: "Komisyon çalışmaları devam ediyor, sonuçlanmaya yakın hale geliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı ? sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" dedi.

Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz olacak mı sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" dedi.