Bahçeli: "İstanbul Baro seçimlerinde İstiklal Marşımızı hazmedeyenlerin ortalıkta cirit atması, KHK ile ihraç edilmiş eski bir CHP milletvekilinin başkan seçilmesi yaptığı konuşmasında Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunmayı denemesi yeni bir tuzağın kurulduğunun göstergesidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den İstanbul Baro Seçimlerine Eleştiri - Son Dakika
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