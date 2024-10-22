Bahçeli'den İstanbul Baro Seçimlerine Eleştiri

Politika

Bahçeli: "İstanbul Baro seçimlerinde İstiklal Marşımızı hazmedeyenlerin ortalıkta cirit atması, KHK ile ihraç edilmiş eski bir CHP milletvekilinin başkan seçilmesi yaptığı konuşmasında Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunmayı denemesi yeni bir tuzağın kurulduğunun göstergesidir." - ANKARA