Bahçeli'den Rahmi Koç'a Destek - Son Dakika
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Bahçeli'den Rahmi Koç'a Destek

06.06.2026 19:19
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rahmi Koç'a soruşturma açılmasını yanlış bulduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye'nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet'imizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir. Tam da 100'üncü kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rahmi Koç, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Rahmi Koç'a Destek - Son Dakika

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