MHP lideri Bahçeli\'ye Erzurumspor forması takdim edildi

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ı Ankara'da ağırladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın formasını takdim etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Erzurumspor'un başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtti.

MHP İl Başkanı Yurdagül paylaşımında, "Şampiyon Erzurumspor'umuzun formasını hediye etmek üzere, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Sn Ahmet Dal ile birlikte, Bilge Liderimiz, muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Süper Lig'de mücadele edecek olan sevdamız Erzurumspor'umuzun başarısından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren değerli büyüğümüz, şehri kadim Erzurum'a ve Aziz Dadaşlara selamlarını iletti. Kendisine hürmetlerimizi iletiyor, ellerinden öpüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM