MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz Suriye'nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız"
-"22 Ekim 2024'ten beri şeffaf sözlerimize kara çalanlar hariç haklılığımızı vatandaşlarımız gördü"
-"Ruhsuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz"
-"Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık ve işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır"
-"Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmamıştır. Kuyruğu dik tutma çabasında. Baas siyasetin özeti tam rezalettir"
-"Esad'ın normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin başta topraklarda gözü yoktur"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Esad'ın aklını başına alması gerek - Son Dakika
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