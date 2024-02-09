Bahçeli: Pusu kuranlara boyun eğmedik, yolumuzdan dönmedik - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli: Pusu kuranlara boyun eğmedik, yolumuzdan dönmedik

Bahçeli: Pusu kuranlara boyun eğmedik, yolumuzdan dönmedik

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, bazı kişilerin karanlık köşelerde pusu kurarak fitne saçtığını belirterek, partisinin bu tür engellemelere boyun eğmediğini ve yolumdan dönmediğini söyledi.

09.02.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeli: "Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında, kimi zaman fitne saçtılar boydan boya, çok şükür yine baş eğmedik, yine diz çökmedik, yolumuzdan dönmedik." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Pusu kuranlara boyun eğmedik, yolumuzdan dönmedik - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli: Pusu kuranlara boyun eğmedik, yolumuzdan dönmedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement