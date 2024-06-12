Bahçeli: Siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışları gözlemleniyor - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışları gözlemleniyor

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Türk siyasetinde siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının olduğunu belirtti. Bahçeli, bu diyalogları makul ve mantıklı değerlendirmekten rahatsızlık duymayacaklarını ifade etti.

12.06.2024 17:26
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Bahçeli: 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacaktır.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışları gözlemleniyor - Son Dakika

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