Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. - Son Dakika

Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir.
16.11.2021 10:37
Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir.
Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizin ise deniz seyir süresi, sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine, 200 bin saate ulaşmıştır." - ANKARA
Komando, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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