Bakan Bolat, AB ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat, AB ile Ticaret Görüşmesi Yaptı

Bakan Bolat, AB ile Ticaret Görüşmesi Yaptı
16.07.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ömer Bolat, AB Komisyonu Üyesi Šefcovic ile ticaret konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maroš Šefcovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Šefcovic ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı öncesinde; çelik ve e-ticaret başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konularda yakın diyalog içerisinde sağladığımız ilerlemeleri memnuniyetle ele aldık. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'da çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda, kamu alımları ve dijital ticaret gibi yeni alanlarda mevcut iş birliğimizi daha da derinleştirecek adımları değerlendirdik. AB'nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejileri kapsamında şekillenen 'Made in EU' yaklaşımının, Gümrük Birliği ortaklığımızı ve köklü ekonomik entegrasyonumuzu destekleyecek bir vizyonla ele alınması yönündeki ortak anlayışımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat, AB ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 21:24:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, AB ile Ticaret Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.