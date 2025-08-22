Bakan Bolat Siirt'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Bakan Bolat Siirt'te Ziyaretlerde Bulundu

22.08.2025 09:56
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te valilik ziyaretiyle programına başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Bakan Bolat, kentteki programı kapsamında ilk olarak Siirt Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bolat'a, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Bakan Bolat'ın Siirt programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceği, iş dünyası temsilcileriyle toplantı gerçekleştireceği ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Bakan Bolat Siirt'te Ziyaretlerde Bulundu
