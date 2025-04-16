Bakan Bolat, Suriye İle Ticari İlişkileri Güçlendirmek İçin Şam'da Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat, Suriye İle Ticari İlişkileri Güçlendirmek İçin Şam'da Görüştü

Bakan Bolat, Suriye İle Ticari İlişkileri Güçlendirmek İçin Şam\'da Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Maliye Bakanı ile yaptığı görüşmede ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye ekonomisinin yeniden imarı konularını ele aldı. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması üzerinde mutabık kalındı.

16.04.2025 19:27  Güncelleme: 19:29
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile görüştü.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerimiz için dönüm noktası olan Şam ziyaretimizde, özel sektör çatı kuruluşlarımız başkanlarının katılımıyla Suriye Maliye Bakanı Sayın Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmede Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine ülkemizin yapabileceği katkılar, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı konularını ele aldık. Yeni ve özgür Suriye'de özel sektör liderliğinde Suriye ekonomisinin gelişmesi, Suriye'nin sunduğu yatırım fırsatlarında işbirliklerinin tesisi, ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret ile yatırımların yasal altyapısının güçlendirilmesi konularını tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Bu kapsamda, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsayacak Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının önemine işaret ettik. Yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için ihtiyaç duyulan tüm mekanizmaların kurulması konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında ekonomik entegrasyonun tesisi vizyonuyla ve halklarımızın yüzyıllara dayanan kardeşliğinden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat, Suriye İle Ticari İlişkileri Güçlendirmek İçin Şam'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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