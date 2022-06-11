Bozdağ: "Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı. (1)

"Gördük ki eşitlik ilkesini uyguladığımız zaman tam anlamıyla aradaki dezavantajı ortadan kaldırma imkanı yok"

"Anayasamızda ilk defa pozitif ayrımcılık diye bilinen bir ilkeyi getirip koyduk"

"Anayasamızın 41'inci maddesine ilk defa maddenin kenar başlığını da değiştirerek çocuk haklarını anayasaya koyduk"

"(6284 sayılı kanun) Bu kanun da hem aileyi hem kadını hem çocuğu koruyan tarihi bir kanundur"