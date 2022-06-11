Bozdağ: "Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik" - Son Dakika
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Bozdağ: "Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik"

11.06.2022 12:39

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı. (1)

"Gördük ki eşitlik ilkesini uyguladığımız zaman tam anlamıyla aradaki dezavantajı ortadan kaldırma imkanı yok"

"Anayasamızda ilk defa pozitif ayrımcılık diye bilinen bir ilkeyi getirip koyduk"

"Anayasamızın 41'inci maddesine ilk defa maddenin kenar başlığını da değiştirerek çocuk haklarını anayasaya koyduk"

"(6284 sayılı kanun) Bu kanun da hem aileyi hem kadını hem çocuğu koruyan tarihi bir kanundur"

Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik
Bozdağ: Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik

YORUMLAR
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Bozdağ: 'İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık' Bozdağ: 'İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık' Kira düzenlemesinin detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ: Uzatılma söz konusu değil Kira düzenlemesinin detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ: Uzatılma söz konusu değil
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozdağ: 'Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdağ: "Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik" - Son Dakika
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