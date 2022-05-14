Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

14.05.2022 22:16
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile bugün BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.


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Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Zayed El Nahyan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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