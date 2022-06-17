Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan'daki temaslarını sürdürüyor. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan başbakanıyla ekonomik işbirliğimizi, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı. - ZAGREB

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç-Radman ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.