Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

17.06.2022 15:24
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan'daki temaslarını sürdürüyor. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan başbakanıyla ekonomik işbirliğimizi, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı. - ZAGREB

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika
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