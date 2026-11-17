Bakan Çiftçi, 2026'nın ilk on ayında 204 örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk on ayında yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 204 örgüt mensubunun teslim olduğunu da belirtti.
Bakan Çiftçi: "2026 yılının ilk on ayında yürüttüğümüz arazi arama ve tarama faaliyetlerinde; 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirdik. Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu."
Kaynak: İHA
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