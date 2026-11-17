Bakan Çiftçi: "2026 yılının ilk on ayında yürüttüğümüz arazi arama ve tarama faaliyetlerinde; 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirdik. Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu."