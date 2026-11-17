Bakan Çiftçi, 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü ve onurlu şekilde döndüğünü belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi'ye göre, Suriye'deki yeni şartların ardından 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndü. Bakan, bu dönüşlerle toplam sayının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını da açıkladı.
Bakan Çiftçi: " Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli; gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır."
Kaynak: İHA
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