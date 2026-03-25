Bakan Çiftçi, Ağrı\'da Partililerle Buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Çiftçi, burada partililerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi. - AĞRI
