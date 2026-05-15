Bakan Çiftçi Bitlis\'te Ziyaretlerde Bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'te Valilik ve Belediye ziyaretlerinde bulundu, esnaf ile görüştü.

İki günlük programı kapsamında Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve kurum amirleri, Valilik binası önünde çiçeklerle karşıladı. Kentte ilk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra Tatvan ilçesine geçti. Tatvan'da merkez İbadullah Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Çiftçi, ardından ilçe esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Bitlis merkeze geçen Bakan Çiftçi, Bitlis Belediyesi ile AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakan Çiftçi'nin kentteki programının yarın da devam edeceği belirtildi.