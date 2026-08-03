Bakan Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere kınama

Bakan Çiftçi\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik ifadelere kınama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınadığını belirterek, demokratik meşruiyetin karanlık benzetmelerle gölgelenemeyeceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletimizden almış; sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye'ye adanmış hizmetleriyle yürümüştür. Vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durmuştur. Onun güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; kendi kararlarını kendisi veren, milli menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen kudretli bir devlet haline gelmiştir. Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan Muhterem Cumhurbaşkanımız; milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye'nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir. Eleştiri demokrasinin gereğidir. Ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamak, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmak ve milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak; ne vicdana ne izana ne de insanlık adabına sığar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak; tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum. Milletimizin duası, Rabbimizin inayeti ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne hiçbir söz, hiçbir hesap ve hiçbir karanlık benzetme gölge düşüremeyecektir."

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:19:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.