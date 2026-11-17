Bakan Çiftçi: "FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahıs, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 şahıs tutuklandı."