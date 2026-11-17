Bakan Çiftçi, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda bin 336 kişinin tutuklandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahsın tutuklandığını bildirdi. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956, DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik 752 operasyonda 438 şahıs tutuklandı.
Bakan Çiftçi: "FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahıs, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 şahıs tutuklandı."
Kaynak: İHA
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