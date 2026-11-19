İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin uzun yıllardır göç krizinin yükünü üstlendiğini vurgulayarak, "Ülkemiz özellikle Suriye'de yaşanan krizden sonra büyük bir sınama ile karşı karşıya kalmış ve buna karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya model olacak bir göç yönetimi ortaya koymuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Türkiye'nin düzenli göçü desteklerken, düzensiz göçle mücadelede uluslararası hukuk ve insan haklarını esas aldığını belirten Bakan Çiftçi, "Düzenli göçmen olarak ülkemize gelmek isteyen turist, öğrenci ve iş insanı gibi yabancılara mevzuatımız dahilinde her türlü kolaylığı sağlıyor, ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamaları için gayret ediyoruz. Düzenli göçü uygun mekanizmalarla desteklerken, düzensiz göçle mücadele politikamızı sizin de bildiğiniz gibi uluslararası hukuk ve insan haklarını esas alan 5 ayaklı bir strateji ile yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin caydırıcı etkisine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Doğu ve batı sınırlarımızda aldığımız etkin önlemlerin oluşturduğu caydırıcı etki sayesinde ülkemizin çekim gücünü ortadan kaldırmış, transit ve hedef bir ülke olmaktan çıkmış bulunmaktayız" dedi.

"Beklentimiz, üstlendiğimiz bu ağır yükün atılacak somut adımlarla adil bir şekilde paylaşılmasıdır"

Düzensiz göçle mücadelenin bugün hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği küresel bir sınama olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "Bu mesele uluslararası toplumun ortak sorumluluğunda olan bir konudur. Bu kapsamda beklentimiz, üstlendiğimiz bu ağır yükün atılacak somut adımlarla adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"ICMPD ile 40'tan fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik"

ICMPD ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "ICMPD ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu süreçte 40'tan fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Düzensiz göçle mücadele alanında sağladığımız kurumsal eş güdüm bizim için büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar ortak yürüttüğümüz projelerin başarıya ulaşmış olması gelecekteki iş birliğimizin de en büyük teminatını oluşturuyor" dedi.

ICMPD ile Göç Vakfı arasında imzalanacak İş Birliği Mutabakatı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Bugün görüşmemizden sonra imzalanacak ICMPD ile Göç Vakfı arasındaki İş Birliği Mutabakatı sayesinde Göç Vakfı'nın uluslararası iş birliği mekanizmaları tesis etmesinin ve ilgili paydaşlarla akredite olabilmesinin önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Göç sorumluluğunun başka ülkelere devredilmesi kalıcı bir çözüm üretmez"

Bazı Avrupa ülkelerinin Ruanda'da geri gönderme merkezi kurulmasına yönelik planlarını değerlendiren Bakan Çiftçi, "Biz sığınma başvurusu reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini, göç yükümlülüklerinin başka ülkelere devredilmesi olarak değerlendiriyoruz. Bu tür uygulamalara ihtiyatla yaklaşıyoruz. Geri dönüş süreçleri uluslararası hukuka uygun ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde gönüllü ve güvenli yürütülmelidir" diye konuştu.