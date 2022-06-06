Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Fatih Dönmez, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Dönmez: 'Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı' - Son Dakika

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