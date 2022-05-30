Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi

30.05.2022 21:53
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izlediANKARA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Buika Konseri'ni izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi

ANKARA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Buika Konseri'ni izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Concha Buika Ankara'da sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıAda Ana Solonu'nda gerçekleşen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy izledi. Ankaralılar, Flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendiren Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcının konserinde müzik dolu bir gece yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi
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Bakan Ersoy: 'Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız' Bakan Ersoy: 'Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız'
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi - Son Dakika


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