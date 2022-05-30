Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ankara'da Buika Konseri'ni izledi

ANKARA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Buika Konseri'ni izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Concha Buika Ankara'da sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıAda Ana Solonu'nda gerçekleşen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy izledi. Ankaralılar, Flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendiren Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcının konserinde müzik dolu bir gece yaşadı.