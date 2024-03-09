Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi

Donald Trump TikTok'u savunuyor

Amerikan kongresi tarafından kapatılması konuşulan TikTok platformuna Donald Trump resmen sahip çıktı. Trump, platformun kapatılması durumunda Facebook'un yararlanacağını iddia etti ve destekçilerini bu karara karşı çıkmaya çağırdı. Trump'ın bu tutumu, geçmişteki politikalarıyla çelişiyor ve seçim stratejisi değişikliği olarak değerlendiriliyor. Amerikan kongresinin TikTok hakkındaki kararı ise yakında açıklanacak.