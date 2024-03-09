Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi.
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2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis üyeleri son toplantılarını gerçekleştirdi. İGM Başkanı Fazlı Koç, 5 yıllık süreçte güzel işlere imza attıklarını belirtti. Yeni meclis üyeleri ise çalışmalara devam edecek.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.
Mardin'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak kentte yasa dışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şebeke üyelerine yönelik yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, tablet, tümleşik bilgisayar, tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.
MİT'in başarılı operasyonu sonucunda İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a ajanlık yapan birçok isim yakalanmıştı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken ajanların Türkiye'deki meslekleri ver banka hesap detaylarına ulaşıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-7 Operasyonu'nda elebaşı Muhammed Uray dahil 27 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' operasyonlarında elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili bilgi vererek, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Amerikan kongresi tarafından kapatılması konuşulan TikTok platformuna Donald Trump resmen sahip çıktı. Trump, platformun kapatılması durumunda Facebook'un yararlanacağını iddia etti ve destekçilerini bu karara karşı çıkmaya çağırdı. Trump'ın bu tutumu, geçmişteki politikalarıyla çelişiyor ve seçim stratejisi değişikliği olarak değerlendiriliyor. Amerikan kongresinin TikTok hakkındaki kararı ise yakında açıklanacak.
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