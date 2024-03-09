Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi. Fidan, temaslarının detaylarını paylaşarak Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

09.03.2024 08:17
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Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi - Son Dakika

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