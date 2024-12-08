Bakan Fidan\'dan Katar\'da Diplomasi Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.
Fidan'ın bugün Suriye'deki gelişmelere ilişkin Doha'da basın toplantısı yapacak. - DOHA
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