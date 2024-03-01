Bakan Fidan: " Gazze'de yaşananlar Uluslararası sistemin meşrutiyet krizinin en açık işaretidir"
"Gazze'nin fotoğrafı Uluslararası sistemin iki yüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığını bir felaket anıdır"
Bugün artık Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, Uluslararası sistemin meşrutiyet krizinin örtülemez işaretidir"
ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Gazze'nin fotoğrafı Uluslararası sistemin iki yüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığını bir felaket anıdır" dedi.
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