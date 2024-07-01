Bakan Fidan, Kongolu mevkidaşını ağırladı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına ilişkin protokol imzalandı.
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