Bakan Göktaş: 'ALLY for Future' Sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz" dedi.

'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' Kapanışı ve Sertifika Töreni; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, kadın liderliğine yapılan yatırımın; daha güçlü ailelere, daha dirençli toplumlara ve daha adil bir geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını belirtti.

"Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü iz, aramızda kurulan gönül bağı oldu"

Programla birlikte pek çok konuyu ele aldıklarını dile getiren Göktaş, "Liderliği konuştuk. Temsili, katılımı, adaleti, insan haklarını konuştuk. Gazze'de yaşanan acıları, kriz zamanlarında insan kalabilmenin sorumluluğunu paylaştık. Yapay zekayı, iklimi, aileyi, nüfusu, geleceği ve bu gelecekte genç kadınların nasıl bir rol üstleneceğini hep birlikte değerlendirdik. Ama bence en kıymetlisi şu oldu; Birbirimizin niyetine, heyecanına ve dünyaya karşı duyduğu sorumluluğa yakından tanıklık ettik. Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü iz, aramızda kurulan gönül bağı oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin güçlendiği bir dünyanın kapısını birlikte aralamaya gayret ediyoruz"

Kadınlarının emeğinin karşılık bulduğu bir hayat için çalıştıklarına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Ailelerin güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin kendini değerli hissettiği bir dünyanın kapısını birlikte aralamaya gayret ediyoruz. Tüm bunların gerçekleştirilmesi atacağımız küçük, ama samimi adımlarla mümkün" diye konuştu.

"Kadının güçlenmesini konuşurken dayanışmanın değerini kaybetmemeliyiz"

Teknolojinin hızla ilerlediğini belirten Göktaş, "Bugün bilgiye ulaşmak kolay. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yeni imkanlar, yeni alanlar, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Fakat tüm bu değişimin içinde insanın vicdanını ve ahlaki duruşunu koruması daha da önemli hale geliyor. Yapay zekayı konuşurken insan aklını ve vicdanını unutmamalıyız. İklim krizini konuşurken bize emanet edilen dünyayı hatırlamalıyız. Kadının güçlenmesini konuşurken dayanışmanın değerini kaybetmemeliyiz. Aileyi konuşurken sevginin, güvenin ve aidiyetin insan hayatındaki yerini ihmal etmemeliyiz. Geleceği konuşurken köklerimizle bağımızı koparmamalıyız. Çünkü biz geleceğe yürürken yanımıza sadece bilgimizi almıyoruz. İnancımızı, hafızamızı, değerlerimizi, ailelerimizin duasını, toplumlarımızın beklentisini ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu da alıyoruz" açıklamasında bulundu.

"İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz"

ALL For Future programının devam edeceğini söyleyen Göktaş, "Genç Müslüman kadınlar olarak dünyaya söyleyecek güçlü bir sözünüz var. Bu söz, savunmada kalan, taklit eden bir söz olmayacak. Kendi köklerinden beslenen, bugünü anlayan, geleceğe cesaretle bakan özgüvenli bir söz olacak. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, genç kadınların sözünü, geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle, ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, katılımcılara ALLY ruhunun ülkelerinde, kurumlarında ve atacakları yeni adımlarda rehberlik etmesi temennisinde bulundu. Programda kurulan bağın korunması yönünde tavsiyelerde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

"Birbirinizi takip edin, birbirinizden haberdar olun, çalışmalarınızı paylaşın. Birinizin başarısı diğerine ilham olsun. Bugün burada başlayan tanışıklıklar, yarın çok daha güçlü iyiliklere vesile olabilir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ankara'dan ayrılırken burada bir dostluk bıraktığınızı bilmenizi isterim. Kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, dualarımızın sizlerle olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Göktaş, konuşmasının ardından programa katılan 24 farklı ülkeden 31 müslüman kadına sertifika verdi. - ANKARA