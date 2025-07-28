Bakan Güler, ABD Büyükelçisi Barrack\'ı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul ettiği belirtildi. - ANKARA
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