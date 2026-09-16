Bakan Güler Afyonkarahisar\'da esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi

Bakan Güler Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret edip taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında kent esnafını ziyaret etti. Ambaryolu bölgesindeki dükkanları dolaşan Bakan Güler, işletmecilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.
ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında kent esnafını ziyaret etti. İl protokolünün de eşlik ettiği program kapsamında Ambaryolu bölgesindeki dükkanları dolaşan Bakan Güler, işletmecilerle sohbet ederek ticari faaliyetler ve bölge ekonomisine dair bilgi aldı. Ahilik Haftası'na da denk gelen ziyarette, iş yerlerinde esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar dileyen Bakan Güler, işletme sahiplerinin talep ve beklentilerini dinledi. Bakan Güler, çocuklarla da yakından ilgilenip, sohbet etti.
Kaynak: DHA
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