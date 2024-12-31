Bakan Güler Iğdır'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Iğdır'a gitti.
Iğdır Valiliğini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Vali Ercan Turan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - ANKARA
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