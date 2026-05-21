Bakan Güler: Kritik sistemlerde dışa bağımlılık sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler: Kritik sistemlerde dışa bağımlılık sona erdi

Bakan Güler: Kritik sistemlerde dışa bağımlılık sona erdi
21.05.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda, dışa bağımlı kritik sistemlerin artık milli mühendisler ve imkanlarla geliştirildiğini, savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle ilerlendiğini söyledi. Tatbikata 50 ülke katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır." dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, küresel ve bölgesel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiğini söyledi.

Bu hassas dönemde 3 temel hususun her zamankinden daha fazla önem kazandığını değerlendirdiklerini aktaran Güler, "Bunlardan ilki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulmasıdır. Bu doğrultuda kahraman personelimizin mesleki niteliklerini geliştiren teorik bilgiyi uygulamayla pekiştiren müşterek harekat yeteneğini artıran eğitim ve tatbikat faaliyetlerini son derece önemli görüyoruz. Bu bilinçle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz." dedi.

EFES-2026 Tatbikatı'nda ordunun yüksek disiplin seviyesini, sevk ve idare kabiliyetini, hızlı reaksiyon yeteneğini ve müşterek operasyon gücünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah, sistem, mühimmat, insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birisi haline gelmiştir. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Türkiye müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline geldi"

Güler, üzerinde hassasiyetle durdukları üçüncü önemli hususun da başta kardeş dost ve müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Güvenlik tehditlerinin sınırları aşan bir mahiyet kazandığı günümüzde ülkeler arasındaki koordinasyon, birlikte çalışabilirlik ve ortak hareket kabiliyetinin barış ve istikrarın korunmasında hayati bir rol oynadığını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Şu bir gerçek ki Türkiye son yıllarda uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca EFES-2026 Tatbikatı'na fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilirliği artırdığını memnuniyetle müşahede ettik."

Güler, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayisi, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da Türkiye'nin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak, aynı zamanda dostların yanında olmak için azim, kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Güler, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler: Kritik sistemlerde dışa bağımlılık sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Güler: Kritik sistemlerde dışa bağımlılık sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.